Путин сообщил о резком повышении МРОТ в 2024 году Путин: в 2024 году МРОТ будет повышен на 18,5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2024 году минимальный размер оплаты труда в России будет повышен на 18,5%, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По словам главы государства, таким образом МРОТ значительно опередит темпы инфляции в стране.

С 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом, — констатировал российский президент.

Ранее Путин заявил, что по итогам за июль-сентябрь российский бюджет будет сведен с профицитом в 2% ВВП. Глава государства также добавил, что реальные зарплаты россиян возросли, что является показателем эффективной работы чиновников.

Кроме прочего, глава государства сообщил, что Россия вошла в топ-5 сильнейших экономик мира. Подобных результатов удалось достигнуть несмотря на пессимистичные прогнозы ряда экспертов. По итогам 2022 года РФ обогнала Германию, уступив первые четыре места США, Индии, Китаю и Японии.

Президент отметил и усилия российских производителей, которые уверенно занимают ниши ушедших западных компаний. По словам Путина, государство продолжит осуществлять масштабные вложения, чтобы стимулировать инвестиционную активность частного бизнеса.