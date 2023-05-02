Власти предложили запретить увольнять контрактников с работы Сенатор Ковитиди внесла в ГД проект приостановки трудового договора для мобилизованных

Фото: Министерство обороны РФ

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди внесла в Госдуму пакет законопроектв, предусматривающих приостановку трудового договора работника в случае его мобилизации или службы по контракту. Документы размещены в электронной базе парламента. Там, в частности, указано, что увольнение в этот период не допускается.

Трудовой договор, заключенный как на неопределённый срок, так и срочный трудовой договор, приостанавливается в... случаях на время военной службы, — говорится в тексте законопроекта.

Такими случаями признаются частичная или полная мобилизация работника, служба по контракту или добровольное содействие и выполнение задач ВС РФ.

Законопроект также предполагает, что в случае сокращений на работе приоритет на сохранение рабочего места будет предоставлен родителю, чьему ребенку еще не исполнилось 18 лет или тому, у кого есть дети до 23 лет, обучающиеся в высшем учебном заведении, при этом второй родитель должен быть призван на военную службу.

Кроме того, супругам призванных по мобилизации военнослужащих предлагается разрешить работать неполный рабочий день и запретить работу в ночное время. Для детей мобилизованных в возрасте 14 лет законопроект предполагает упростить процедуру заключения трудового договора.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Турчака полностью уравнять, в том числе и в части дохода, всех участников спецоперации — и мобилизованных добровольцев, и контрактников. Глава государства отметил, что необходимо обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках защищает Родину