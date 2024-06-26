Путин поклонился «Троице» Опубликованы кадры визита Путина в Троице-Сергиеву лавру в Подмосковье

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин посетил Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде Московской области. Главу государства встретил патриарх Кирилл.

В лавре российский лидер поклонился иконе «Троица» Андрея Рублева, которая в настоящий момент заняла свое историческое место в иконостасе Троицкого храма, соответствующее видео опубликовала пресс-служба Кремля. Кроме того, президент совершил поклон мощам преподобного Сергия Радонежского.

Икона «Троица» вернулась в Троицкий собор в воскресенье, 23 июня. Ее установили в специальный киот, вмонтированный в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. По этому случаю в соборе провели праздничную литургию. Отмечалось, что стационарный киот для «Троицы» находится справа от царских врат (дверей в иконостас). Он защищен бронированным стеклом, покрыт слоем против ультрафиолетовых лучей и оборудован системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима.

Перед этим патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел торжественное шествие с «Троицей» в Сергиевом Посаде. Глава РПЦ забрал икону из временного шатра на Красногорской площади после того, как ее доставили туда из храма Христа Спасителя. В шествии также участвовал наместник монастыря епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл (Зинковский) и насельники обители.