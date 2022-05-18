Вице-премьер Борисов: ВС России применят лазерное оружие на Украине

Лазерный комплекс «Задира» / Фото youtube.com

Вооружённые силы России собираются использовать лазерные комплексы «Задира» в ходе боевых действий на Украине, заявил вице-премьер Юрий Борисов. В эфире Первого канала он отметил, что данные установки способны поражать врагов на расстоянии до пяти километров. Контракт на разработку лазерных систем был подписан Борисовым, когда он занимал должность замминистра обороны РФ, совместно с генеральным директором ВНИИЭФ Валентином Костюковым в 2017 году.

Они (комплексы лазерного оружия. — NEWS.ru) уже начинают поступать [на вооружение]. Первые образцы уже используются [в ходе спецоперации], — заявил Борисов.

В декабре 2020 года действующий заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в России создаются новые лазерные комплексы. Он уточнил, что вооружение предназначено для борьбы с беспилотниками.

В мае того же года Военно-морские силы США провели успешные испытания в Тихом океане лазерного оружия против беспилотного летательного аппарата. Командование Тихоокеанского флота рассказало, что испытывалась так называемая система твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System).