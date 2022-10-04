Вассерман: в состав РФ планируется включить еще около 50 регионов Вассерман пошутил, что Россия намерена принять в свой состав еще около 50 регионов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что в состав России планируется включить еще около полусотни регионов. Таким образом парламентарий пошутил в ответ на замечание немецкого журналиста о том, что он назвал неверное количество субъектов РФ.

Сейчас, если я со счета не сбился, уже 88. Или 89? Возможно, я со счета сбился. Но еще предстоит принять, опять же если со счета не сбился, около полусотни, — сказал Вассерман.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Закон поступил на подпись президенту.