В суд передали дело писателя Глуховского Генпрокуратура направила в суд дело писателя Глуховского о дискредитации армии

Фото: Andy Dean/imagebroker.com/Global Look Press

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд для заочного рассмотрения уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его заочно обвиняют в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, сообщили в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре рассказали, что, по мнению следователей, с марта по май 2022 года писатель, находясь за границей России, размещал на своих личных страницах в социальных сетях тексты и видеоролики, которые сдержали заведомо ложную информацию о военнослужащих ВС РФ, находившихся на Украине в рамках спецоперации.

В Генпрокуратуре пояснили, что нереально участие Глуховского в уголовном деле, а по нему выполнены все возможные следственные действия, поэтому судебное разбирательство пройдет без фигуранта дела. Дело Глуховского рассмотрит Басманный суд Москвы.

Ранее сообщалось,что суд в Кирове заочно назначил пять лет колонии общего режима композитору и бывшему дирижеру Вятской филармонии Прохору Протасову, написавшему гимн города. По данным «Медиазоны» (включена Минюстом РФ в список иноагентов), музыканта приговорили к заключению из-за высказываний о специальной военной операции.