Автор гимна Кирова получил пять лет колонии за публикации об СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Кирове заочно назначил пять лет колонии общего режима композитору и бывшему дирижеру Вятской филармонии Прохору Протасову, написавшему гимн города. По данным «Медиазоны» (включена Минюстом РФ в список иноагентов), музыканта приговорили к заключению из-за высказываний о специальной военной операции.

По версии гособвинения, композитор в соцсети «ВКонтакте» распространял фейки про ракетный удар по торговому центру в Кременчуге и убийства людей в Буче. Обвинение запрашивало для Протасова девять лет колонии и просило на четыре года лишить его права администрировать и создавать сайты.

В августе 2022 года страницу композитора в соцсети заблокировали, через месяц к нему домой пришли с обыском, а затем МВД объявило мужчину в федеральный розыск. Протасов живет в канадском Торонто и учится в докторантуре.

Музыкант заявил суду, что не считает себя виновным, а всего лишь выразил свою позицию о происходящем. Он сослался на источники информации, которым доверяет, и уточнил, что государственные российские СМИ таковыми не являются.

Я свободно владею двумя языками и могу самостоятельно сделать вывод относительно достоверности того, как государственные СМИ в России переводят высказывания иностранных официальных лиц на русский язык, — сообщил он.

По словам председателя СК Александра Бастрыкина, в России заведено 152 уголовных дела о фейках о ВС РФ. В суд передано 53 дела, на данный момент вынесено 16 приговоров. Глава ведомства добавил, что дискредитация армии несет «общественную опасность», поэтому наказание «вполне оправдано».

Максимальное наказание по данной статье — 15 лет лишения свободы.