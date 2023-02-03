В Совфеде сравнили Украину с отвязавшейся пушкой на корабле Пушков: Украина опасна для ЕС, как отвязавшаяся пушка для корабля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что Украина представляет для Евросоюза такую же опасность, какую несет в себе для корабля отвязавшаяся пушка. По его мнению, украинским властям не стоит ждать ускоренного процесса вступления в ЕС.

По словам Пушкова, ВВП Украины обрушен настолько, что для его возвращения на уровень хотя бы 2020 года всему ЕС придется прикладывать усилия на протяжении нескольких лет. Кроме того, сама постановка вопроса об ускоренном принятии Украины может вызвать сильные разногласия среди стран Сообщества, считает сенатор.

Ускоренного процесса вступления в ЕС для Украины не будет. Солидарность и поддержка — одно, членство — другое. <...> Пускать сейчас Украину в ЕС — это как отвязать пушку на корабле: нет ничего страшней отвязавшейся пушки, способной погубить весь корабль, — написал политик.

Ранее сообщалось, что Европа не станет обещать Украине членство в ЕС в ускоренном порядке несмотря на то, что она проделала большой путь и достигла значительного прогресса в реформах. В Совете ЕС отметили, что на этом продолжают настаивать восточноевропейские государства, но западные члены Сообщества не разделяют их позицию по данному вопросу.