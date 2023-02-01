В Европе отказали Украине в ускоренном вступлении в ЕС

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Европа не станет обещать Украине членство Евросоюза (ЕС) в ускоренном порядке, передает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС. Собеседник агентства отметил, что на этом продолжают настаивать восточноевропейские государства, но западные члены ЕС это мнение «не разделяют».

Некоторые страны, в основном восточноевропейские, настаивают на том, что в такой тяжелый для Украины момент необходимо пообещать ей ускоренное членство. Но не все разделяют это мнение. В частности, это большие страны-члены, которые считают, что пустых обещаний Киеву давать не стоит, — рассказал собеседник агентства.

Он при этом признал, что Украина проделала большой путь, достигла значительного прогресса в реформах.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев намерен к концу 2024 года завершить процесс вступления в Евросоюз. Украина не является рядовым кандидатом на вступление в европейское сообщество, отметила она.

Уже в январе президент страны Владимир Зеленский выразил надежду на скорое возобновление переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Своими надеждами украинский глава поделился в Telegram после встречи в онлайн-режиме с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Помимо вопроса вступления Украины в ЕС стороны обсудили ситуацию в зоне проведения СВО.