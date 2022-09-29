В Совфеде рассказали, когда рассмотрят вопрос о новых регионах Клишас: вопросы вхождения новых регионов в состав России рассмотрят 4 октября

Фото: dan-news.info

Совет Федерации рассмотрит вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, только после подписания соответствующих договоров, сообщил в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас. По его словам, это произойдет на очередном заседании Совфеда, которое состоится 4 октября.

Совет Федерации может рассмотреть все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, только после подписания соответствующих договоров, что и будет сделано на очередном заседании палаты 4 октября, — отметил сенатор.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди разъяснила, что порядок вхождения новых регионов в состав России будет аналогичен опыту присоединения Крыма и Севастополя. После принятия декларации о независимости Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР будут заключены договоры между ними и Россией об образовании новых субъектов, которые закрепят федеральным конституционным законом.

Между тем первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин уточнил, что депутаты от новых областей в случае их вхождения в состав России могут появиться в Госдуме только после думских выборов в 2026 году. До этого момента работать на соответствующих территориях будут специально назначенные депутаты разных фракций. В то же время сенаторов от этих областей могут назначить уже после принятия законов об их вхождении в РФ.



