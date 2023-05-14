В Совфеде слова Подоляка о контр-СВО объяснили выбиванием денег у Запада Сенатор Цеков: слова Подоляка о контр-СВО нацелены на выбивание Киевом денег у Запада

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Подоляк

Слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что в России может начаться контрспецоперация ВСУ, нацелены на дальнейшее выбиванием Киевом денег у Запада, заявил NEWS.ru член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Он отметил, что украинские политики неоднократно делали подобные заявления, но ни одно из них не получило подтверждения.

Для американцев затягивание конфликта на Украине — это хорошо, для Украины это хорошо для продолжения выбивания средств. Подоляк же не скажет: мы будем затягивать конфликт, чтобы получать деньги. Он начинает говорить о каком-то контрнаступлении, — пояснил сенатор.

Он добавил, что российские военные оценивают ситуацию в зоне СВО по собственным данным, которые отличаются от заявлений украинских политиков. При этом сенатор припомнил высказывания главы украинской разведки Кирилла Буданова и замглавы МИД страны Андрея Мельника о скором возвращении Крыма под контроль Киева.

Словами о начале контр-СВО в России Подоляк прокомментировал сообщения о падении истребителей Су-34 и Су-35 и двух вертолетов Ми-8 в Брянской области 13 мая. Министерство обороны РФ информацию о крушении не комментировало. Глава региона Александр Богомаз подтвердил падение только одного вертолета Ми-8, отметив, что в результате происшествия пострадала женщина.