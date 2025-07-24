Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 17:05

В Совфеде рассказали, как в Африке воспринимают уход Франции

Сенатор Джабаров: Франция остается колонизатором в глазах африканцев

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Франция так и осталась колонизатором для Африки, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. Он отметил, что эта тема для континента очень болезненна. Парламентарий предложил сравнить отношение России и Франции к Африке, обратив внимание на то, что оно «диаметрально противоположное».

Французы, что бы они ни делали, как бы ни старались удержаться у власти после того, как все страны Африки получили независимость, они остались колонизаторами. Их главная задача — выжать по максимуму из этих африканских стран, особенно франкоговорящих, где много полезных ископаемых. Они вывозят это сырье за бесценок, ничего взамен не давая, — подчеркнул сенатор.

По словам Джабарова, Россия ассоциируется как страна, которая в числе первых признала независимость всех африканских государств и только вкладывала в их развитие. Москва никогда не грабила Африку, помогала в образовании, предоставляя учебники и преподавателей, напомнил сенатор.

Французы терпят поражения и фактически изгоняются из франкоговорящей Африки, потому что для них они так и остались колонизаторами. Западное влияние на Африку значительно ослабевает, особенно в Центральной Африке, где французы теряют свое влияние капитально. Африканцы не могут простить им многое, — подытожил Джабаров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал установить всеобщую воинскую обязанность в стране. Глава республики выступил с таким обращением в День взятия Бастилии в Париже.

Совфед
Франция
Африка
Владимир Джабаров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Журналистка из США заявила о готовности к «судебной битве» с Макронами
Пилоты экстренно посадили самолет в Германии
На Украине готовятся к свержению Зеленского
Володин назвал крушение самолета Ан-24 в Приамурье большим горем
Пятерых украинцев и грузин объявили в розыск за теракт на Крымском мосту
В Госдуме оценили заявления Пашиняна о реформе церкви
В Китае заявили о подарке Москвы для Пекина, который сильно встревожил США
Политолог оценил шансы Хинштейна на победу на выборах главы Курской области
Врачи в России «напечатали» череп раненому военному
Пашинян направил телеграмму Путину из-за страшной трагедии с Ан-24
Ураганы и африканская жара до +36? Погода в Москве в конце июля: чего ждать
Украинский дрон убил пенсионерку под Курском
Врач рассказал, как «сладкая кровь» разрушает органы изнутри
Знаменитый российский художник скончался за день до своей выставки
В Госдуме пообещали подумать о возвращении одного напитка на стадионы
Археологи сделали неожиданное открытие на месте древней Трои
Перевозивший нелегалов россиянин получил более 100 лет тюрьмы
Путин раскрыл, какой флот нужен России
Мигрант убил глухонемого москвича: что известно, какой срок грозит
Подстреливший мужчину на парковке петербуржец отделался условным сроком
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.