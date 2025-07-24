В Совфеде рассказали, как в Африке воспринимают уход Франции

Франция так и осталась колонизатором для Африки, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. Он отметил, что эта тема для континента очень болезненна. Парламентарий предложил сравнить отношение России и Франции к Африке, обратив внимание на то, что оно «диаметрально противоположное».

Французы, что бы они ни делали, как бы ни старались удержаться у власти после того, как все страны Африки получили независимость, они остались колонизаторами. Их главная задача — выжать по максимуму из этих африканских стран, особенно франкоговорящих, где много полезных ископаемых. Они вывозят это сырье за бесценок, ничего взамен не давая, — подчеркнул сенатор.

По словам Джабарова, Россия ассоциируется как страна, которая в числе первых признала независимость всех африканских государств и только вкладывала в их развитие. Москва никогда не грабила Африку, помогала в образовании, предоставляя учебники и преподавателей, напомнил сенатор.

Французы терпят поражения и фактически изгоняются из франкоговорящей Африки, потому что для них они так и остались колонизаторами. Западное влияние на Африку значительно ослабевает, особенно в Центральной Африке, где французы теряют свое влияние капитально. Африканцы не могут простить им многое, — подытожил Джабаров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал установить всеобщую воинскую обязанность в стране. Глава республики выступил с таким обращением в День взятия Бастилии в Париже.