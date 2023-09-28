В Совфеде прокомментировали остановку экспорта ядерного топлива в США Цеков связал остановку экспорта урана в США с враждебной политикой Вашингтона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия могла остановить экспорт ядерного топлива в США в ответ на враждебную политику со стороны Вашингтон, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее издание «Страна Росатом» сообщило о приостановке вывоза российского урана из портов Санкт-Петербурга в Соединенные Штаты.

Это решение Росатома понятно для граждан РФ, потому что многие месяцы с начала СВО мы слышали о том, что американцы не просто сохраняют на должном уровне экспорт ядерного топлива из России, они его увеличивают. Я думаю, это ответ на враждебную и агрессивную политику со стороны США к России. А насчет того, давно ли нужно было это сделать или нет, каждому свой черед, — заявил Цеков.

28 сентября Telegram-канала официального издания Росатома «Страна Росатом» сообщил, что экспорт ядерного топлива из петербургских портов в США остановлен из-за отсутствия страхового покрытия. Издание отметило, что это стало причиной роста мировых цен на уран. Со ссылкой на Trading Economics «Страна Росатом» привел данные, согласно которым, 25 сентября стоимость фунта урана поднялась до $70, при этом отмечалось, что «таких расценок не было с 2011 года, после аварии на японской АЭС „Фукусима-1“». Позднее публикация была удалена из канала.