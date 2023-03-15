В Совфеде призвали жестко ответить на провокации США в Черном море Сенатор Ковитиди: Россия должна жестко ответить на провокации с беспилотниками в Черном море

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приближение американского беспилотника MQ-9 к Крыму является попыткой нарушения государственной границы России, заявила в беседе с «Народными Новостями» сенатор Ольга Ковитиди. По ее словам, Москва должна жестко пресекать провокации со стороны США в Черном море. Она подчеркнула, что время уговоров и доверия закончено.

Уверена, что любые попытки нарушения государственной границы России должны быть жестко пресечены и оправдываться нам не перед кем и не за что. Время уговоров, доверия и «поглаживания по голове» закончилось, — заявила Ковитиди.

Сенатор отметила, что США пытаются обвинить Россию во всех грехах администрации президента Байдена. Помимо того, Вашингтон переходит к активной фазе конфликта на Украине, поэтому Москве необходимо действовать на опережение. Парламентарий подчеркнула, что времени у страны не так много. Она уверена, что Россию должны бояться, поскольку по-другому «недруги не понимают».

Накануне российский истребитель Су-27 столкнулся с американским дроном Reaper над Черным морем. В заявлении европейского командования ВС США отмечается, что БПЛА выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве. После столкновения дрон упал в международные воды и был «полностью потерян».