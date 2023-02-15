Совфед предложил расследовать подрыв «Северных потоков»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин предложил провести расследование терактов на «Северных потоках», передает РИА Новости. Он напомнил про недавнюю статью американского журналиста Сеймура Херша, в которой утверждалось, что за диверсиями на газопроводах стоят США и их союзники. Его поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, она назвала подрыв газопроводов «актом государственного терроризма».

Предлагаю обратиться в МИД и инициировать независимое международное расследование, — сказал Карасин.

Херш ранее опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что Кремль удивлен тому, что статья Херша не получила широкой огласки в западных СМИ. Представитель Кремля признал, что расследование является серьезным и спорным, однако указал, что на него следует обратить внимание.

В ООН заявили, что не располагают специальным мандатом для расследования подрывов на газопроводах. Там отметили, что для начала расследования необходимо получить разрешение от юридического органа ООН.