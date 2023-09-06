В Совфеде предложили повысить штрафы для электросамокатчиков Сенатор Шейкин предложил повысить штрафы для самокатчиков

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Следует повысить штрафы и расширить список правонарушений для электросамокатчиков и владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ), с таким предложением выступил член Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. Он рассказал «Парламентской газете», что вместе с коллегами разработал законопроект, предполагающий изменения в КоАП.

Мною с коллегами был разработан законопроект с изменениями в КоАП. В период осенней сессии планируем внести его в Государственную Думу. Законопроект определяет новые составы правонарушений и меры наказания для пользователей СИМ, — пояснил сенатор.

Он подчеркнул, что предлагается ввести градацию штрафов от 800 рублей до пяти тысяч рублей за превышение установленного ограничения скорости, повысить штрафы до двух тысяч рублей за передвижение на самокате двух и более лиц одновременно, а также за создание помех для пешеходов. Кроме того, необходимо ограничить скорость передвижения на СИМ до 10 км/ч в общественных местах и на тротуарах и предусмотреть системы мониторинга за исполнением требований законодательства. Шейкин уверен, что ответственность должна быть равной как для частных владельцев электросамокатов, так и для аренды.

Для отслеживания нарушений, на мой взгляд, необходимо создать единый реестр всех пользователей СИМ для их идентификации, также обеспечить каждый самокат системой передачи данных о местонахождении и скорости перемещения, — подчеркнул сенатор.

По результатам опроса, который Шейкин провел на своей странице в соцсети, меньше половины респондентов выступили за полный запрет использования самокатов в городах, остальные проголосовали за введения регулирования. В опросе приняли участие больше тысячи человек. Сенатор объясняет большое количество противников СИМ ситуацией, из-за которой передвижение по тротуарам стало менее безопасным для пешеходов.

Депутат Госдумы Александр Якубовский ранее рассказал, что в ходе осенней сессии парламентарии рассмотрят новые штрафы и ограничения на электросамокаты. По его мнению, все подобные транспортные средства должны иметь номера и регистрироваться в ГИБДД, а их владельцы платить налог.