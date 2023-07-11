В Совфеде определили роль Украины в НАТО Пушков: НАТО отвела Украине роль расходного материала

Фото: nato.int

Вступительное слово Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга

Коммюнике саммита НАТО лишено политического реализма, декларируется курс на жесткую конфронтацию с Россией, где Украине отведена роль расходного материала, сообщил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. В ходе саммита Североатлантического альянса 11 июля страны-члены договорились упростить вступление Киева в состав Блока.

Коммюнике саммита НАТО лишено политического реализма. Оно декларирует курс Альянса на жесткую конфронтацию с Россией, в которой Украине отведена роль расходного материала, — написал Пушков.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа допустил, что НАТО может предложить Киеву рассмотреть принятие в состав военного блока не всей Украины, а лишь отдельных территорий страны. По мнению парламентария, таковыми могут оказаться Львовская или Одесская области.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь остался недоволен итоговым заявлением НАТО по саммиту в Вильнюсе. Как писал The Guardian, он предпринял попытку уговорить союзников на внесение изменений в коммюнике. Зеленский пожаловался на то, что определенные формулировки в документе были написаны без обсуждения с Киевом и призвал членов НАТО выразить Украине уважение, которое она, по его словам, заслужила.