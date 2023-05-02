В Совфеде оценили опасность для Путина поездки на саммит БРИКС Сенатор Цеков: возможное присутствие Путина на саммите БРИКС в ЮАР несет для него угрозу

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Член комитета по международным делам Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что личное присутствие президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике несет для него угрозу. Гарантировать его полную безопасность будет трудно из-за длительного перелета и напряженной обстановки в мире, отметил сенатор от Республики Крым в беседе с URA.RU.

Я считаю, что столь длительный перелет и напряженная обстановка не позволяют в полной мере гарантировать безопасность нашего президента. Будет желание американцев и неамериканцев осуществить какой-то крайне неблагоприятный акт в отношении президента, — подчеркнул Цеков.

Он добавил, что сейчас российскому президенту «лучше быть в России». Поездки по миру у него могут быть, но «не на очень большие расстояния», считает сенатор.

При этом Цеков не видит опасности для президента из-за действия в ЮАР Римского статута и решения Международного уголовного суда.

Я уверен, что если бы Владимир Владимирович приехал в ЮАР, никакого ареста бы не последовало. ЮАР не допустили бы, прежде всего, — пояснил член Совфеда.

Ранее издание Sunday Times сообщило, что власти ЮАР просят Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС из-за ордера на его арест, выданного ранее МУС. Российскому лидеру предлагается принять участие во встрече в формате видеосвязи.