В Совфеде объяснили рост цен на огурцы Сенатор Зленко: цены на огурцы могли вырасти из-за изменений логистических цепочек

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Для понимания причин роста цен на огурцы необходимо изучить всю производственную цепочку, рассказала «Парламентской газете» зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко. Цена на огурцы китайских производителей могут расти из-за изменений логических цепочек и роста транспортных расходов, уточнила сенатор. По ее словам, стоимость российских огурцов могла увеличиться из-за того, что отечественные тепличные хозяйства не справляются с текущими объемами спроса. При этом стоимость фермерских огурцов по определению будет выше, уточнила парламентарий.

Меняются логистические цепочки. Для того чтобы понять цену, надо изучать всю цепочку, как этот огурец попал на прилавок: откуда его доставили, с какого региона, что составляют транспортные расходы, в какую стоимость обошлось, чтобы его вырастить, — пояснила Зленко.

Сенатор добавила, что низкие цены на огурцы сохранялись у китайских производителей, которые арендуют участки в России, «нещадно эксплуатируют почву» и продают свою продукцию по дисконтным ценам.

На возросшие цены на огурцы, а также на соль, сахар и гречку обратил внимание председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Соответствующий запрос депутат направил в ФАС.

Ранее сообщалось, что целый ряд продуктов питания подорожал с конца декабря по середину января. В экспертно-аналитическом центе агробизнеса «АБ-Центр» рассказали, что в лидерах роста цен за три недели оказались овощи. Больше всего подорожали огурцы, помидоры и лук.