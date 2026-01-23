В Совфеде объяснили, почему новую ООН создать не удастся Косачев: создание аналога ООН в современных реалиях невозможно

В современных реалиях появление другой такой организации как ООН невозможноо, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В рамках просветительского мероприятия «Знание. Государство» он оценил текущую рольорганизации и отметил, что сегодня практически невозможно найти человека, который назвал бы ООН эффективной, передает NEWS.ru.

Однако, несмотря на кризис дееспособности организации, Косачев предостерег от идей ее ликвидации или замены альтернативными конструкциями. По его словам, в условиях современных межгосударственных противоречий у человечества не будет второго шанса создать столь масштабную и содержательную базу для диалога, какая была заложена странами-победительницами в 1945 году.

Представить себе, что мы бы сейчас, с учетом характера межгосударственных противоречий, могли бы объединиться вокруг хоть какого-то дееспособного содержательного текста... я себе представить не могу, — резюмировал Косачев, призвав беречь существующие международные институты.

Сенатор также подчеркнул, что эффективность отечественной дипломатии проходит проверку на прочность именно в текущих сложных условиях, когда западные страны пытаются ограничить традиционные возможности для международного диалога. По его словам, несмотря на внешнее давление, Россия сохраняет полную независимость внешнеполитического курса и делает ставку на развитие новых стратегических направлений взаимодействия.