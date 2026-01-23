Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 14:57

В Совфеде объяснили, почему новую ООН создать не удастся

Косачев: создание аналога ООН в современных реалиях невозможно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В современных реалиях появление другой такой организации как ООН невозможноо, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В рамках просветительского мероприятия «Знание. Государство» он оценил текущую рольорганизации и отметил, что сегодня практически невозможно найти человека, который назвал бы ООН эффективной, передает NEWS.ru.

Однако, несмотря на кризис дееспособности организации, Косачев предостерег от идей ее ликвидации или замены альтернативными конструкциями. По его словам, в условиях современных межгосударственных противоречий у человечества не будет второго шанса создать столь масштабную и содержательную базу для диалога, какая была заложена странами-победительницами в 1945 году.

Представить себе, что мы бы сейчас, с учетом характера межгосударственных противоречий, могли бы объединиться вокруг хоть какого-то дееспособного содержательного текста... я себе представить не могу, — резюмировал Косачев, призвав беречь существующие международные институты.

Сенатор также подчеркнул, что эффективность отечественной дипломатии проходит проверку на прочность именно в текущих сложных условиях, когда западные страны пытаются ограничить традиционные возможности для международного диалога. По его словам, несмотря на внешнее давление, Россия сохраняет полную независимость внешнеполитического курса и делает ставку на развитие новых стратегических направлений взаимодействия.

Константин Косачев
ООН
организации
Совет Федерации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финансирующую ВСУ криптобиржу признали нежелательной
Отец пропавшего подростка назвал возможную причину его исчезновения
Зимняя охота с нарезным оружием: секреты подготовки без ошибок
Эта крупа лучше гречки: почему стоит включить в рацион просо
Адвокат рассказал, что может грозить владельцу рухнувшего ТЦ в Новосибирске
Мэрия Бухареста готовится к закрытию учреждений из-за нехватки средств
Сенатор Косачев со скепсисом отозвался о формате Совета мира Трампа
Профайлер рассекретила чувства обратившейся к зрителям Долиной
Удушье в снежном плену: как погибла девочка в Красноярске, вина родителей?
Главврача крупнейшего онкодиспансера Татарстана лишили должности
Названы способы получить компенсацию за переработки на удаленке
Охранник сидел на нем 10 минут: что известно об убийстве в «Сити Молле»
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с ключевым игроком
Мама мальчика с СМА рассказала о жизни после самого дорогого в мире укола
Профайлер «прочитал» состояние Трампа после встречи с Зеленским
Раскрыто местоположение пропавшего в Красноярске подростка
В Совфеде объяснили, почему новую ООН создать не удастся
Во главу Болгарии впервые в истории поставили женщину
«Карты в руки»: Житинкин о назначении Богомолова на пост и. о. ректора МХАТ
Нарколог назвал последствия тренда на прием ветпрепаратов среди подростков
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.