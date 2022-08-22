Если Эстония не выдаст России исполнительницу убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной, то у Москвы появится основание для жестких действий против Таллина, написал сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что преступницу откажутся передать РФ.
Если Эстония откажется выдать России преступницу Наталью Вовк (а в том, что будет отказ практически нет сомнений), есть все основания для жёстких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку, — написал Джабаров.
Ранее ФСБ сообщили, что убийство Дугиной осуществили украинские спецслужбы. По сведениям ведомства, исполнительницей убийства политолога является гражданка Украины Наталья Вовк. Спецслужбы считают, что именно она следила за журналисткой, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. Предполагается, что девушка скрылась после преступления в Эстонии.
Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Журналистка ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу машины сработало взрывное устройство. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы и врезался в придорожную постройку. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело об убийстве.