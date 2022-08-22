Полина Шестак

В Совфеде обещали жесткую реакцию, если Таллин не выдаст убийцу Дугиной Сенатор Джабаров: РФ может пойти на жесткие действия, если Таллин не выдаст убийцу Дугиной

22 августа 2022 в 15:42

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сотрудники полиции на месте происшествия в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы, где общеопасным способом была убита журналист и политолог Дарья Дугина