В Совфеде назвали причину удара беспилотника по штабу Черноморского флота Сенатор Цеков: атака беспилотника на штаб Черноморского флота была нужна для поднятия духа ВСУ

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Атака ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена с целью поднятия боевого духа украинских военных, сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Газетой.Ru». По его мнению, таким образом Киев хотел показать, что способен достигать таких объектов, как военно-морской штаб РФ. Цеков добавил, что никакого влияния на ход спецоперации эта атака не окажет.

Это делается не для достижения каких-то успехов в конкретном военном деле, а для поднятия духа украинских вооруженных сил. При этом мы должны понимать, что абсолютно никакого воздействия на конечные результаты специальной военной операции России на Украине это не окажет. Сорвали военно-морской парад? Это да, им удалось, — заявил Цеков.

Об атаке беспилотника на штаб ЧФ ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сначала было известно о пяти пострадавших, позднее их число увеличилось до шести. В штабе флота уточнили, что взрывное устройство малой мощности было установлено на самодельный БПЛА.

Замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что подобные атаки не вызывают ничего, кроме раздражения и желания довести до конца цели в ходе этой специальной военной операции.