В Совет Федерации не делегируют сенатора Пронюшкина РИА Новости: в Совфед не делегируют Пронюшкина, ошибочно заявившего о смерти Жириновского

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Сенатор Александр Пронюшкин, который в марте ошибочно заявил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, не будет делегирован в Совет Федерации после сентябрьских выборов губернатора Владимирской области. Политик представлял исполнительную власть данного региона с октября 2018 года, но в списке новых кандидатов его фамилии нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Пронюшкина нет в тройке сенаторов, предложенных врио губернатора области Александром Авдеевым, — цитирует агентство своего собеседника.

Пронюшкин в марте опубликовал пост о кончине Жириновского, но позже удалил его. По словам сенатора, пост случайно попал в его Telegram-канал. Лидер ЛДПР скончался в апреле.

Ранее стало известно, что 25 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Александра Пронюшкина сложить свои полномочия после слов о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он также назвал правильным решение ряда СМИ удалить ложную информацию о кончине Жириновского и пожелал ему скорейшего выздоровления.