В СФ опровергли информацию, что Нарусовой вынесли «жесткое предупреждение» Джабаров заявил, что Нарусовой не выносили никаких предупреждений

Фото: council.gov

Людмила Нарусова

Фамилия сенатора Людмилы Нарусовой не звучала на заседании Совета Федерации, сообщил «Известиям» первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров. Так он отреагировал на новость о том, что в Совфеде вынесли «жесткое предупреждение» Нарусовой о недопустимости поездок в страны НАТО.

Могу точно сказать: фамилия Нарусовой на заседании вообще не звучала, — сказал он.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Нарусова находилась в Испании вместе со своей дочерью, телеведущей Ксенией Собчак. Видео с их променадом в европейской стране выложила сама Собчак 5 августа.

Коллега Нарусовой от Калужской области Алексей Александров отметил, что вопрос о лишении полномочий сенатора из-за посещения страны НАТО не стоит. По его словам, поездки сенаторов за рубеж не подпадают под такую санкцию. Он добавил, что все поездки Нарусовой согласованы с руководством Совета Федерации. По его словам, она уже неоднократно ездила за рубеж, и это не вызывало никаких споров.

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев выступил с критикой в отношении людей, выдвинувших в высшую палату российского парламента сенатора от Республики Тыва Нарусову. Он призвал руководство республики разъяснить данную ситуацию.