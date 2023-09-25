«Кто ее выдвинул в Совфед?»: Соловьев о скандале с Нарусовой Соловьев раскритиковал выдвинувших Нарусову в Совфед

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Людмила Нарусова

Телеведущий Владимир Соловьев в Telegram выступил с критикой в отношении людей, выдвинувших в высшую палату российского парламента сенатора от республики Тыва Людмилу Нарусову. Он призвал руководство Тывы разъяснить данную ситуацию.

У меня вопросы не к Нарусовой, а к тем, кто ее выдвинул в Совет Федерации. Их устраивает сенатор, таким образом демонстрирующий свое отношение к СВО? Так голосующий по самым важным для нашей страны законам? Глава Тывы Владислав Хавалыр разве единомышленник с Нарусовой? Как эта гражданка помогает тувинцам, воюющим за Родину в зоне проведения СВО? Может быть, Тыве пора сказать свое веское слово, — написал он.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Нарусова находилась в Испании вместе со своей дочерью, телеведущей Ксенией Собчак. Видео с их променадом в европейской стране выложила сама Собчак 5 августа. После этого глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко заявлял, что для сенаторов есть рекомендация отдыхать в России во избежание «провокаций». О запрете при этом речи не шло.

Ранее сенатор Людмила Нарусова опровергла появившуюся в интернете информацию о своей грядущей отставке из Совета Федерации. Она уточнила, что это слухи, которые могут распространять политические оппоненты, недовольные ее деятельностью.