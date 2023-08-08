Нарусова ответила на слухи о ее грядущей отставке из Совфеда Сенатор Нарусова опровергла информацию о ее отставке из Совфеда

Фото: СФ РФ

Сенатор Людмила Нарусова

Сенатор Людмила Нарусова опровергла появившуюся в интернете информацию о ее грядущей отставке из Совета Федерации. Комментируя ситуацию НСН, она уточнила, что это слухи, которые могут распространять политические оппоненты, недовольные ее деятельностью. Нарусова призвала журналистов не ориентироваться на информацию, которую они видят в интернете.

Я не советую журналистам ориентироваться на интернет или на слухи. Мне ничего об этом не известно. Наверное, эти слухи распространяют мои политические противники, которые недовольны моей деятельностью, — пояснила сенатор.

По словам Нарусовой, на такую информацию не следует обращать внимание. Новости об уходе сенатора со своего поста появились в одном из Telegram-каналов. По информации канала, Нарусова покинет верхнюю палату парламента осенью в добровольно-принудительном порядке по соглашению сторон. Об этом также сообщал журналист Андрей Караулов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

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