Мэра Димитровграда задержали со стрельбой «112»: мэр Димитровграда открыл огонь по силовикам при задержании из-за взятки

Фото: vk.com/bolshakov_an

Андрей Большаков

Мэра Димитровграда Ульяновской области Андрея Большакова задержали со стрельбой после предполагаемого получения взятки, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, градоначальник открыл огонь по сотрудникам СК, позднее его все же удалось обезвредить. В машине чиновника нашли один млн рублей. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

По данным «112», сотрудники СК встретили Большакова утром 8 августа у здания мэрии. Тот заперся в машине и стал стрелять в силовиков. Как сообщает SHOT, следователям пришлось выбить стекло машины мэра и выстрелить в воздух, чтобы тот сдался. Найденные в машине Большакова деньги изъяли. По данным канала, в отношении него возбудили уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Чиновнику грозит до 15 лет колонии, сейчас в его офисе проходят обыски. Помимо Большакова, были задержаны его предполагаемые посредники — советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов.

Ранее Ломоносовский суд Архангельска поместил под стражу замглавы города Владислава Шевцова по делу о взятке. По делу проходит также второй фигурант — Олег Пугин из ООО «Спецавтохозяйство по уборке города», в отношении него выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По месту жительства и работы подозреваемых проводятся обыски.

По версии следствия, на протяжении двух лет подозреваемые ежемесячно получали от представителя коммерческой организации взятку в сумме 150 тысяч рублей за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе в Архангельске. Всего подозреваемые незаконно получили около 3,5 млн рублей.