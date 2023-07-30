Замглавы Архангельска Шевцов арестован по делу о взятке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ломоносовский суд Архангельска поместил под стражу замглавы города Владислава Шевцова по делу о взятке, передает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. По делу проходит второй фигурант — Олег Пугин из ООО «Спецавтохозяйство по уборке города», в отношении него выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие установило, что подозреваемые незаконно получили около 3,5 млн рублей. По месту жительства и работы подозреваемых проводятся обыски, в ходе которых изымается интересующая следствие документация.

Ломоносовский районный суд ... избрал в отношении заместителя главы городского округа «Город Архангельск», задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По версии следствия, на протяжении двух лет подозреваемые на протяжении всех месяцев получали от представителя коммерческой организации взятку в сумме 150 тысяч рублей за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе в Архангельске.

Ранее полиция задержала замглавы Минцифры Максима Паршина при получении взятки в 3,5 млн рублей в московском ресторане. Как рассказал Хинштейн, чиновник был задержан с поличным.

Отмечается, что деньги Паршин мог получить за помощь в выделении грантов. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн добавил, что не сомневается в виновности замглавы Минцифры, и выразил надежду, что дело не скажется на всем министерстве и его сотрудниках