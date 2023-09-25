В Совфеде готовы «жестко предупредить» Нарусову из-за поездки в Испанию

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Люмила Нарусова

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности решил «жестко предупредить» сенатора от Республики Тыва Людмилу Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО во время специальной военной операции, передает ТАСС со ссылкой на источник. В верхней палате пояснили, что такие решения дискредитируют статус сенатора и палаты в целом. Сама Нарусова в комментарии изданию «Подъем» назвала эти сообщения глупостью.

Я не комментирую эти глупости, все, — сказала Нарусова.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Нарусова находилась в Испании вместе со своей дочерью, телеведущей Ксенией Собчак. Видео с их променадом в европейской стране выложила сама Собчак 5 августа. После этого глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко заявлял, что для сенаторов есть рекомендация отдыхать в России во избежание «провокаций». О запрете при этом речи не шло.

Ранее сенатор Людмила Нарусова опровергла появившуюся в интернете информацию о своей грядущей отставке из Совета Федерации. Она уточнила, что это слухи, которые могут распространять политические оппоненты, недовольные ее деятельностью.