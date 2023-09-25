В Совете Федерации высказались о лишении полномочий сенатора Нарусовой Сенатор Александров: вопрос о лишении полномочий Нарусовой не возникал

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Людмила Нарусова

Вопрос о лишении полномочий сенатора Людмилы Нарусовой из-за возможного посещения страны НАТО не стоит, заявил NEWS.ru ее коллега от Калужской области Алексей Александров. По его словам, поездки парламентария за рубеж не попадают под санкцию лишения полномочий.

Насколько я знаю, поездки парламентария за рубеж не попадают под санкцию лишения полномочий. Депутат обладает определенным статусом и в законе до последней запятой прописано, за что можно лишать их статуса. Так что сейчас вопрос о лишении полномочий Нарусовой не стоит, — заявил он.

Парламентарий добавил, что все поездки Нарусовой согласованы с руководством Совета Федерации. По его словам, она уже неоднократно ездила за рубеж и это не вызывало никаких споров.

Если данная ее поездка была не согласована, то это требует обсуждения, причем не эмоционально, и не обществом, а на деловом уровне, в самом Совете Федерации, — сообщил сенатор.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Нарусова находилась в Испании вместе со своей дочерью, телеведущей Ксенией Собчак. Видео с их променадом в европейской стране выложила сама Собчак 5 августа.

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев выступил с критикой в отношении людей, выдвинувших в высшую палату российского парламента сенатора от Республики Тыва Людмилу Нарусову.