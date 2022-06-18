В Ростуризме рассказали, когда в России заработает стандарт «все включено» Стандарты «все включено» и «ультра все включено» начнут действовать в российских отелях в 2023 году

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Стандарты обслуживания «все включено» и «ультра все включено» будут утверждены в РФ уже в этом году и начнут действовать в российских гостиницах с 2023 года, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет ТАСС. Она подчеркнула, что работа по стандартизации крайне важна для повышения общего качества услуг в отечественном туризме.

Стандарты на услуги «все включено» и «ультра все включено» для всех категорий звездности уже разработаны, до конца года они будут утверждены и заработают уже в следующем году, — сказала Догузова.

Она пояснила, что среди требований наличие в гостинице нескольких ресторанов, включая один круглосуточный, детской анимации и теплых бассейнов.

Также в ходе ПМЭФ Догузова заявила, что необходимо ускорять запуск единой электронной визы, которая позволит посетить сразу 52 страны мира. Она отметила, что выпуск такого документа обещали всему миру еще несколько лет назад.