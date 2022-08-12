В «Ростехе» заявили о завершении госиспытаний истребителя танков Представитель «Ростеха» Артяков: завершились госиспытания самоходной пушки 2С25

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что в России завершились государственные испытания модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25. Истребитель танков уже скоро могут принять на вооружение, отметил он в беседе с РИА Новости.

Государственные испытания уже завершены. В ближайшее время мы ожидаем присвоение этому образцу литеры «О1», после чего машина может быть принята на вооружение, — пояснил представитель «Ростеха».

По его словам, улучшенная САУ 2С25 — это бронированная гусеничная плавающая машина, имеющая мощный артиллерийско-ракетный комплекс.

Она мультифункциональна, способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и одновременно вести стрельбу на плаву. Может вести боевые действия и в высокогорье, и в тропическом климате, и в болотистой местности, — добавил Артяков.

Он уточнил, что САУ предназначена в основном для Воздушно-десантных войск, по подвижности на суше и воде она находится на уровне БМД-4М.

Конкурентов у этой машины нет ни в России, ни в мире, — подчеркнул первый замглавы «Ростеха».

Ранее стало известно, что военный эксперт Константин Сивков заявил: САУ «Нона» отличаются от зарубежных аналогов маневренностью и скоростью, они используются в рамках спецоперации на Украине в основном для поддержки воздушно-десантных войск. Он уточнил, что САУ могут вести не только артиллерийские обстрелы, но и сражаться с танками в ближнем бою.