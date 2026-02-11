В России жестко отреагировали на гибель священника от дрона ВСУ

Гибель священника в Запорожской области в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на похоронную процессию является актом геноцида, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, целенаправленное убийство священнослужителя во время отпевания — это циничное варварство, переступающее все возможные границы военного права и человечности.

Атака ВСУ на похоронную процессию в Запорожской области — это не просто трагический военный инцидент. Это акт варварства, сознательного и циничного святотатства, который должен быть осужден всем мировым сообществом. Священник, совершавший христианское таинство, отпевавший усопшего и молившийся о мире для его души, был целенаправленно атакован и убит. Это преступление переступает все возможные границы человечности и военного права. ВРНС требует от ООН, Совета Европы, всех, кто претендует на роль арбитра в вопросах гуманитарного права, немедленно и однозначно осудить это преступление ВСУ и признать действия киевского режима, направленные на уничтожение духовенства и мирного населения, военными преступлениями и геноцидом, — высказался Иванов.

Он отметил, что подобные действия направлены не против конкретного военнослужащего, а против духовных основ цивилизации и института Русской православной церкви. По словам депутата, гибель отца Сергия Кляхина стала прямым следствием идеологии ненависти, насаждаемой на Украине.

Атака ВСУ на похоронную процессию в Запорожской области была направлена не просто против конкретного человека, а против самой веры, против института церкви. Гибель отца Сергия — это не случайность. Это прямое следствие той человеконенавистнической идеологии, которая была навязана Украине и которая уже привела к расколу и гонениям на каноническую Украинскую православную церковь. Когда государственная власть поощряет ненависть, объявляет врагом целые народы и конфессии, санкционирует убийства мирных жителей, она снимает все нравственные запреты, — подытожил Иванов.

Ранее глава села Скельки в Запорожской области Денис Навалихин рассказал, что ВСУ использовали беспилотники для корректировки артиллерийского удара по похоронной процессии. По его словам, в результате смертельные травмы получил священник Сергий Кляхин, еще шесть человек пострадали.