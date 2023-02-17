В России заявили о неспособности ЕС оценить риски от принятия Украины Представитель России в ЕС Логвинов: Евросоюз не способен оценить риски от членства Украины

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и Шарль Мишель

Россия считает слова председателя Европейского совета Шарля Мишеля о будущем Украины в Евросоюзе ничем не подкрепленными политическими лозунгами, к тому же европейское руководство не способно просчитать риски ее принятия в объединение, заявил в интервью Lenta.ru исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов. По его словам, решение лидеров ЕС предоставить Украине статус страны-кандидата разочаровало другие государства, которые на протяжении многих лет добиваются вхождения в Евросоюз, а само предоставление Украине данного статуса следует отличать от собственно вступления.

Что касается расширения, будь то Украина или другие государства, то сегодня ЕС, похоже, не готов трезво оценить соответствующие риски для самого себя, — подчеркнул Логвинов.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев намерен завершить процесс вступления в Евросоюз к концу 2024 года, а президент страны Владимир Зеленский выразил надежду на скорое возобновление соответствующих переговоров. В то же время в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС подчеркнули, что Европа не станет обещать Украине членство в Евросоюзе в ускоренном порядке. Несмотря на то что на этом пункте продолжают настаивать восточноевропейские государства, западные члены ЕС это мнение «не разделяют».