WSJ: на Западе говорят о возможных условиях мира между Россией и Украиной WSJ: на Западе обсуждают возможные условия мирного соглашения между Россией и Украиной

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия заключения мира между Россией и Украиной. Говорить открыто на эту тему никто не решается, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В то время как, по словам дипломатов, в частном порядке западные столицы обсуждают возможные условия мира, публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают заявлений, которые могут поставить Украину в рамки, — подчеркивается в публикации.

В Европе также стараются не говорить о любых действиях, которые могут рассматриваться как «независимые дипломатические усилия в отношении России». Западные правительства, чтобы между ними не возник раскол из-за Украины, откладывают рассмотрение ряда вопросов.

При этом в Вашингтоне и других столицах Запада не верят в перспективы скорого окончания конфликта на Украине через переговоры.

Ранее стало известно, что читатели британского издания Daily Mail считают: прекращение финансирования странами Запада украинского руководства побудит президента Украины Владимира Зеленского приступить к переговорам с Россией. Один из пользователей убежден, что как только республиканцы в США придут к власти, то долларовый поток на Украину остановится и глава государства будет вынужден идти на компромисс.