Зеленский выразил надежду на скорые переговоры о вступлении Украины в ЕС

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое возобновление переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Своими надеждами украинский глава поделился в Telegram после встречи в онлайн-режиме с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Помимо вопроса вступления Украины в ЕС стороны обсудили ситуацию в зоне проведения СВО, а также ключевые потребности ВСУ, указал Зеленский.

Рассчитываем, что при председательстве Швеции в Совете ЕС мы сможем начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Это мощный мотиватор для нашей армии и общее желание общества. Мы верим, что это станет мощным стимулом для единства внутри ЕС, — написал Зеленский.

Украинский президент также пригласил Кристерссона посетить Киев для продолжения диалога о сотрудничестве между двумя странами.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев намерен к концу 2024 года завершить процесс вступления в Евросоюз. Украина не является рядовым кандидатом на вступление в европейское сообщество, отметила она.

В ноябре премьер-министр Португалии Антониу Кошта отметил, что ЕС не имеет возможности оправдать ожидания по включению в свой состав новых стран, включая Украину. По его словам, Союз долгое время порождал надежду для государств, желающих оказаться в составе организации, и выдвигал четкие критерии, однако на сегодняшний день самому Евросоюзу предложить нечего.