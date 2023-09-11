В России захотели отказаться от западных ценностей в сфере образования Депутат ГД Кабышев: в школах необходимо ориентироваться на традиционные идеалы

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В России необходимо уточнить понятие «гуманистический характер образования» и отказаться от западных ценностей, с таким предложением выступили депутаты Госдумы. Председатель комитета ГД по науке и высшему образованию Сергей Кабышев пояснил в разговоре с «Парламентской газетой», что важно ориентироваться на традиционные идеалы.

Система образования должна формировать зрелую и ответственную личность, приобщать к богатству нашего цивилизационного наследия и вдохновлять идеей обустройства и благополучия России, — пояснил Кабышев.

Авторы законопроекта, в том числе главы профильных комитетов Совета Федерации и Госдумы Лилия Гумерова и Ольга Казакова, предлагают раскрыть и реализовать на практике гуманистический характер образования в соответствии с российскими духовными и нравственными ценностями. Кабышев уверен, что насаждение западных идеалов мешает развитию государства, подрывает политическую стабильность и разрушает культурный суверенитет страны.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга уточнил, что законопроект направлен на изменение работы школ, вузов и колледжей. Так, в дальнейшем появятся учебные курсы и пособия, которые будут основаны на традиционных ценностях. Парламентарий напомнил, что в вузах уже появился предмет «Основы российской государственности».

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее заявил, что Запад занимается шулерством при составлении рейтингов мировых университетов. По его словам, западные университеты переманивают из Азии и Африки талантливую молодежь.