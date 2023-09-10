Нарышкин обвинил Запад в шулерстве с рейтингами университетов мира

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запад занимается шулерством при составлении рейтингов мировых университетов, переманивает из Азии и Африки талантливую молодежь и препятствует развитию их собственной образовательной системы, заявил в обращении к участникам Восточного экономического форума (ВЭФ) директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит ТАСС, подобные «неоколониальные подходы» являются серьезным вызовом.

Серьезным вызовом, безусловно, являются неоколониальные подходы в сферах образования и науки. Необъективность, перерастающая порою в шулерство при рейтинговании ведущих университетов мира, препятствование развитию национальных систем образования и недобросовестное переманивание талантливой молодежи из стран Азии и Африки, превращают многие незападные общества в вынужденных доноров интеллектуального капитала, — сказал Нарышкин.

Ранее сообщалось, что Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова вошёл в топ-50 международного рейтинга QS World University Rankings by Subject 2021 по шести направлениям подготовки. Всего вуз представлен в 33 предметных областях. Такие данные получены по результатам исследования QS.

До этого МГУ им. Ломоносова попал на 21-ю строчку ежегодного рейтинга Times Higher Education по критерию качества образования. В основном списке лучших вузов мира по версии THE МГУ занял 174-е место. Всего в рейтинг попали 1527 учебных заведений из 93 стран.