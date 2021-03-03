МГУ вошел в топ-50 рейтинга QS по шести направлениям подготовки

https://static.news.ru/photo/1811c12a-9f88-11e9-81fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова вошёл в топ-50 международного рейтинга QS World University Rankings by Subject-2021 по шести направлениям подготовки. Всего вуз представлен в 33 предметных областях. Такие данные получены по результатам исследования QS, их приводит РИА Новости.

Ежегодно компания Quacquarelli Symonds (QS) анализирует качество более чем 13 тысяч индивидуальных программ. по которым учатся студенты порядка 1,4 тысячи университетов в 83 странах мира. Эти программы распределены по 48 дисциплинам в пяти широких предметных областях.

По данным составителей рейтинга, в этот раз туда вошли 1452 вуза, включая 40 российских, что на 4 вуза больше, чем годом ранее. Отечественные учебные заведения получили 278 позиций в пяти отраслевых и 39 предметных рейтингах.

МГУ занял 24-е место в лингвистке, 29-е в физике и астрономии, 32-е в нефтяном машиностроении, 34-е в математике, 36-е в современных языках, 41-е в философии.

Также в десятку наиболее представленных в предметных рейтингах вузов вошли ВШЭ, СПбГУ, УрФУ, НГУ, ТГУ, КПФУ, РУДН, СПбПУ, ТПУ, МФТИ.

При составлении рейтингов QS использует четыре основных критерия — академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитирования на одну работу, индекс Хирша.

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