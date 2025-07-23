В России ввели новое уголовное наказание

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет применение принудительных работ как самостоятельного вида уголовного наказания. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Теперь суд вправе назначать принудительные работы как наказание напрямую, без замены лишения свободы.

Новая мера будет применяться за преступления небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие для осужденных впервые. Максимальный срок такого наказания составляет пять лет. Осужденный будет трудиться в исправительном центре, а из его заработка будет удерживаться от 5% до 20% в доход государства.

При этом наказание в виде принудительных работ не может назначаться несовершеннолетним, инвалидам I и II групп, а также беременным женщинам, предпенсионерам и военнослужащим. При злостном уклонении или нарушении режима принудительные работы могут заменить на лишение свободы.

Ранее Путин подписал закон, по которому организация может получить статус экстремистской из-за приговора, вынесенного руководителю, основателю или участнику за экстремистскую деятельность. Минюст РФ получил полномочия включать сведения об экстремистских сообществах в единый перечень запрещенных организаций. Наименование данного перечня было изменено в соответствии с новыми правовыми нормами.