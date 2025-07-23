Экстремистские сообщества приравняли в России к экстремистской организации Путин подписал закон о признании организации экстремистской за действия главы

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому организация может получить статус экстремистской из-за приговора, вынесенного руководителю, основателю или участнику за экстремистскую деятельность. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Министерство юстиции РФ получило полномочия включать сведения об экстремистских сообществах в единый перечень запрещенных организаций. Наименование данного перечня было изменено в соответствии с новыми правовыми нормами. Законодательство устанавливает запрет на распространение любой информации об организациях, включенных в этот список.

Ранее Госдума России на пленарном заседании одобрила в третьем чтении законодательную инициативу, вводящую штрафы за поиск в интернете материалов экстремистского содержания. Согласно информации на официальном сайте парламента, новые поправки также устанавливают штрафные меры за рекламу сервисов VPN.

До этого стало известно о внесении в нижнюю палату парламента проекта закона, предусматривающего переход к круглогодичному призыву граждан на военную службу — с 1 января по 31 декабря каждого года. Реализация данной инициативы будет осуществляться на основании указа президента.