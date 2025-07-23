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23 июля 2025 в 16:18

В Госдуме назвали категорию женщин, которые в приоритете у государства

Депутат Толмачев: многодетные мамы находятся в приоритете у государства

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многодетные матери теперь в приоритете у государства, заявил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. В беседе с NEWS.ru он назвал материнский труд настоящим подвигом. По его словам, теперь истина закрепляется в букве закона.

В первом чтении приняли инициативы, которые приравнивает матерей-героинь к Героям России и Героям Труда. Статус, льготы, права женщин, которые родили и воспитали 10 и более новых граждан России, — на самом высоком уровне: ежемесячные выплаты в размере свыше 70 тысяч рублей, внеочередные медпомощь и билеты, бесплатные путевки, обучение, а также пользование залами официальных лиц и делегаций, — подчеркнул депутат.

Толмачев отметил, что предусмотрено право на первоочередное получение строительных материалов для строительства или ремонта дома. Для многодетных семей, убежден парламентарий, такая мера очень востребована. Также появится еще одно нововведение: возможность бесплатно получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Многодетным родителям пересчитают пенсии, принимая во внимание снятие ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода за ребёнком в возрасте до полутора лет.

Многодетные мамы — в приоритете, положенные им привилегии на уровне высших лиц страны. Государство в лице Правительства и «Единой России», которая стоит у истоков законопроекта, отдают матерям России долг уважения и признательности за их труд и подвиг. Мать — это современная героиня, героиня нашего времени, — заключил политик.

Ранее стало известно, что Госдума одобрила законопроект о дополнительных выплатах матерям-героиням. Также депутаты приняли инициативу о перерасчете пенсий многодетным гражданам.

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