Участников СВО освободили от уплаты ряда госпошлин Путин подписал закон об освобождении участников СВО от уплаты ряда госпошлин

Участников специальной военной операции освободили от уплаты госпошлин по ряду судебных дел. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале опубликования нормативных актов.

Согласно закону, участники СВО освобождаются от уплаты госпошлин по делам, связанным с установлением факта родственных отношений, принадлежности правоустанавливающих документов лицу, признанием отцовства и принятием наследства. Все эти процедуры проходят только в судебном порядке.

Те же привилегии получат военнослужащие органов ФСБ и спасательных воинских формирований МЧС, которые работают на территориях, примыкающих к зоне СВО. Они также будут освобождены от уплаты госпошлин.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что российские власти в осеннюю сессию изучат инициативу о предоставлении кредитных каникул при рождении ребенка. Прежде проект о шестимесячных кредитных каникулах при пополнении в семье одобрили в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Обновления могут войти в закон «О потребительском кредите».