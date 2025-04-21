В России создадут ядерный реактор для переработки остатков топлива Путин поручил правительству ускорить создание жидкосолевого ядерного реактора

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Президент России Владимир Путин поручил правительству, Росатому и Курчатовскому институту ускорить создание жидкосолевого ядерного реактора, сообщила пресс-служба Кремля. Устройство будут применять для переработки остатков использованного топлива. Срок выполнения поручения — 1 июня текущего года.

Правительству РФ подготовить <...> и представить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого реактора, — говорится в сообщении.

Ранее глава государства поручил создать в стране межотраслевой центр технологий создания объектов на 3D-принтерах (аддитивных технологий). Наработки центра будут применять в медицине, экономике, авиационной области.

До этого правительству предложили рассмотреть вопрос о создании в стране национального суперкомпьютерного центра. Путин обратил внимание на необходимость подготовить кадры для такого центра. Глава государства ожидает доклад от кабмина по этому вопросу до 15 июля. Ответственным за выполнение поручения президента назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

До этого российский лидер заявил, что новый национальный проект по космосу должен четко сформулировать ближайшие и долгосрочные цели космической программы РФ. Он добавил, что программа также обозначит инвестиционные ориентиры для технологических компаний.