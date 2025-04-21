В России создадут центр технологий создания объектов на 3D-принтерах Путин поручил создать в России межотраслевой центр аддитивных технологий

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Президент России Владимир Путин поручил создать в стране межотраслевой центр технологий создания объектов на 3D-принтерах (аддитивных технологий), сообщается на сайте Кремля. Наработки центра будут применять в медицине, экономике, авиационной области.

Правительству Российской Федерации подготовить <...> и представить предложения о создании межотраслевого центра аддитивных технологий, — говорится в сообщении.

Поручение дали правительству РФ, а также РАН, НИИ «Курчатовский институт» и Росатому. По проделанной работе к 1 сентября будет представлен отчет.

Ранее Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании в стране национального суперкомпьютерного центра. Также президент обратил внимание на необходимость подготовить кадры для такого центра. Путин ожидает доклад от кабмина по этому вопросу до 15 июля. Ответственным за выполнение поручения президента назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

До этого российский лидер заявил, что новый национальный проект по космосу должен четко сформулировать ближайшие и долгосрочные цели космической программы РФ. Он добавил, что программа также обозначит инвестиционные ориентиры для технологических компаний.