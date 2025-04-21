В России может появиться национальный суперкомпьютерный центр Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о создании суперкомпьютерного центра

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании в стране национального суперкомпьютерного центра. На сайте Кремля говорится, что глава государства дал такое задание по итогам Форума будущих технологий. Также президент обратил внимание на необходимость подготовить кадры для такого центра.

С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра, предусмотрев возможность предоставления российским исследователям доступа к его вычислительным мощностям, — говорится в перечне поручений российского лидера.

Путин ожидает доклад от кабмина по этому вопросу до 15 июля. Ответственным за выполнение поручения президента назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее Путин поручил определить особенности обратного выкупа иностранными инвесторами активов в России, которые те оставили после начала СВО на Украине. Президент обозначил 15 мая датой дедлайна. Решение было принято по итогам мартовского съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Путин в начале апреля поручил предоставить выпускникам колледжей особый порядок призыва на срочную службу в армию. Президент также попросил учитывать профессиональные навыки и их связь с работодателями.