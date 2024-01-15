В России расширили штат центрального аппарата ФСО Путин подписал указ о расширении штата центрального аппарата ФСО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России увеличили число сотрудников центрального аппарата Федеральной службы охраны. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации. С 2024 года штатная численность аппарата составит 775 работников, а с 2025 года это количество увеличится еще на 10 человек.

Установить предельную численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы охраны Российской Федерации: с 1 января 2024 года — в количестве 775 единиц; с 1 января 2025 года — в количестве 785 единиц, — сказано в документе.

В настоящее время число сотрудников центрального аппарата ФСО составляет 760 человек. Они отвечают за обеспечение безопасности руководства государства. Помимо этого, в задачи службы входит обеспечение работы специальной связи, защита охраняемых объектов и многое другое.

Ранее ФСО провела ежегодные тактико-специальные учения на территории Дома правительства, комплекса зданий администрации президента, Совета Федерации и Госдумы в Москве. По словам президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, они проходили с учетом специфики, появившейся в столице после начала спецоперации. По его словам, тренировки затронули вопросы обеспечения безопасности первых лиц страны, а также зданий, где они работают.