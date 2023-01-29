В России проиндексируют материнский капитал Материнский капитал проиндексируют на 11,9% в феврале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В феврале материнский капитал проиндексируют на 11,9%, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как указал председатель нижней палаты парламента, размер выплат матерям на первого ребенка составит 578 тысяч рублей, на второго — 775,6 тысяч рублей. По словам Володина, приоритетом госполитики РФ является создание условий для воспитания и развития детей.

Материнский капитал будет проиндексирован на 11,9 % и составит 587 тысяч рублей на первого ребенка, 775,6 тысяч рублей — на второго. Помощь семьям, создание всех условий для развития и воспитания детей — приоритет государственной политики России, — привели слова Володина в Telegram-канале ГД.

Кроме того, с 1 февраля вступают в силу контрсанкции на введение потолка цен на российские энергоресурсы со стороны ЕС. По словам Володина, введение ответных мер обусловлено «авантюрной политикой» европейских лидеров.

Для них времена стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом. За авантюрную политику глав европейских государств заплатят их обычные граждане, — уверен Володин.

Ранее Министерство финансов напомнило, что с 1 февраля в России будет проиндексировано более 40 соцвыплат, в частности будет увеличен размер материнского капитала. В ведомстве подчеркнули, что после индексации за первого ребенка будут выплачиваться почти 587 тысяч рублей, маткапитал за второго ребенка составит примерно 775,6 тысячи рублей. Всего в 2023 году на индексацию выплат будет выделено более 150 млрд рублей.