В России предложили разрешить продажу оружия мигрантам после службы в армии Глава профсоюза полиции Пашкин: продавать оружие мигрантам можно после армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ужесточение правил оборота оружия, в частности, запрет на его продажу мигрантам, которые получили гражданство России менее пяти лет назад, необходимо дополнить, заявил в беседе с «Радио 1» председатель профсоюза полиции Москвы Михаил Пашкин. По его словам, соответствующая инициатива, предложенная депутатами Госдумы, может быть дополнена нормой о разрешении на продажу оружия только тем мигрантам, которые отслужили в армии РФ.

Я поддерживаю это, но мне кажется, что нужно выдавать оружие только тем, кто отслужил в российской армии. Если человек призывного возраста и хочет получить оружие через пять лет после жизни в России, то это будет возможно только в том случае, если он отслужил в армии, — предложил полицейский.

По его словам, мигранты сегодня идут на преступления в том числе из-за падения доходов, связанного с ослаблением курса рубля почти в два раза. По этой причине многие приезжие пытаются восполнить недостаток средств, начиная заниматься грабежами и воровством, объяснил Пашкин.

Ранее криминалист Михаил Игнатов рассказал, что для снижения уровня преступности среди трудовых мигрантов необходимо ограничить их въезд в страну, а также за счет работодателя обеспечить достойными условиями проживания в России. По его словам, совершают преступления в основном безработные приезжие, прибывающие в РФ с непонятными целями.