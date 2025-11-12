Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 04:00

В России предложили нестандартный ответ на агрессивную политику Британии

Депутат Малинкович призвал изучать в школах китайский язык вместо английского

Урок китайского языка в московской школе Урок китайского языка в московской школе Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

В школах стоит преподавать китайский язык вместо английского из-за антироссийской политики ряда европейских стран, заявил NEWS.ru руководитель партии «Коммунисты России» и депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович. Он также предложил переименовать в РФ улицы и объекты инфраструктуры, названия которых связаны с этими государствами.

Некоторые страны Запада ведут уж совсем агрессивную антироссийскую политику, которая требует ответных мер. Например, Британия, Германия. Я считаю, что надо сокращать преподавание английского языка в школах. Надо изучать китайский язык, он перспективен. Есть также испанский язык, на котором говорят Латинская Америка, Куба, Венесуэла, — высказался Малинкович.

Кроме этого, он предложил ужесточить визовую политику для граждан стран с агрессивной позицией. По его мнению, в России также необходимо написать книгу о преступлениях британского империализма, поскольку британцы много лет издевались над другими народами.

Книгу [о преступлениях британского империализма] нужно в обязательном порядке показывать при пересечении границы британцам, если они все-таки будут въезжать в Россию по каким-то причинам. Кроме того, в нашей стране есть такие места, как Английский проспект в Санкт-Петербурге и Английская набережная. Зачем они нам нужны? Нужно переименовать, например, в Индийский проспект и Китайскую набережную в честь наших стран-союзников, — резюмировал Малинкович.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина поддержала инициативу Минпросвещения по сокращению часов на изучение английского языка. По ее мнению, это позволит больше времени уделять русской литературе, истории и родному языку.

